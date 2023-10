Isola delle Femmine, la cementeria apre le porte e presenta il nuovo brand

Ha più di 60 anni di storia e ha al suo interno circa 300 dipendenti. Italcementi, la grande cementeria di Isola delle Femmine cambia nome. E per la presentazione del nuovo brand, Heidelberg Materials, l’azienda ha organizzato una giornata di festa e accoglienza per le famiglie dei dipendenti ma anche per tutta la comunità locale. L’iniziativa che si è svolta nell’ambito della “Giornata Porte Aperte” nazionale organizzata da Federbeton, la federazione che racchiude l’intera filiera dei materiali da costruzione di cui Italcementi fa parte, ha permesso a tante persone di visitare i locali dell’impianto e ai bambini di partecipare ad attività ludico - sportive, organizzate all’interno della cementeria. A fare da guida i dipendenti dell'impianto che hanno accompagnato i visitatori tra i vari reparti alla scoperta del processo di produzione del cemento.

“Oggi apriamo lo stabilimento per far vedere come si produce il cemento all’interno del nostro sito e ci presentiamo alla comunità con un nuovo brand. Oggi ci chiamiamo Heidelberg Materials - spiega Agostino Rizzo, direttore tecnico Heidelberg Materials – e presentiamo ai nostri clienti nuove soluzioni con l’obiettivo di avere un impatto dal punto di vista ambientale più basso, prodotti con minore contenuto di Co2 e processi che vanno verso la digitalizzazione molto più spinta”. A sottolineare il rapporto diretto dell’azienda con il territorio è Lorenzo Colombo, responsabile Comunicazione Heidelberg Materials. “La nostra ferma volontà è quella di far conoscere a tutti, alle famiglie, ai nostri clienti e alle associazioni la nostra attività quotidiana – dice Colombo -. Molte persone passano vicino alla cementeria ogni giorno, attraverso l’autostrada, e si chiedono cosa ci sia dietro quelle mura. Qui viene prodotto un materiale indispensabile per la vita di tutti. Le nostre abitazioni sono realizzate con il calcestruzzo, così come le scuole, gli ospedali, le gallerie, le infrastrutture. Questi processi stanno diventando sempre più sostenibili e sempre più efficienti anche dal punto di vista digitale. Questa è la novità che sta dietro al passaggio di un brand storico come Italcementi a Heidelberg Materials. Si tratta di un grande gruppo mondiale presente in 80 Paesi che è leader nel processo della decarbonizzazione”.

Ad accogliere tutti è Giovanni La Maestra, direttore della cementeria di Isola delle Femmine, che ha deciso di fare festa con i suoi dipendenti e tutto il territorio. “Vogliamo continuare ad avere un dialogo positivo – dice la Maestra - con le famiglie dei nostri dipendenti e con la popolazione che vive attorno allo stabilimento”. La definisce una grande eccellenza l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo. “In Sicilia ci sono tante eccellenze, aziende che lavorano e producono ricchezza, fanno si che aumenti al Pil, producono occupazione e cercano di rinnovarsi – afferma Tamajo -. Noi stiamo puntando molto sulla ricerca e sulla innovazione, sul trasferimento tecnologico e questa è una di quelle aziende che sicuramente dovrà intervenire anche sul piano della riconversione aziendale per cui siamo qui con tanti bambini e tante famiglie e questo fa bene intendere come questa azienda non abbia mai perso il contatto con il territorio e con i giovani che vogliono avvicinarsi a questa realtà”.

(Nel video Agostino Rizzo, direttore tecnico Heidelberg Materials – Lorenzo Colombo, responsabile Comunicazione Heidelberg Materials - Giovanni La Maestra, direttore cementeria di Isola delle Femmine - Edy Tamajo, assessore regionale Attività Produttive)