Passante di Palermo, a novembre via ai lavori per la fermata Lazio: come sarà la stazione

Inizieranno a novembre i lavori della stazione di viale Lazio, riguardante il progetto del passante ferroviario di Palermo. L'ufficialità è arrivata dopo l'incontro che si è tenuto, nei giorni scorsi, tra Comune (presente l'assessore al traffico Maurizio Carta), Rete Ferroviaria Italiana e un gruppo di residenti che protestavano per gli interventi progettati che, a dire loro, avrebbero penalizzato troppo l'intera zona, dalla vivibilità alla circolazione stradale passando per le attività commerciali.

Proprio per questo, in virtù di quanto detto nell'incontro, le cose sono cambiate rispetto a qualche settimana fa e il traffico sarà rivoluzionato, sì, ma in modo diverso a quanto originariamente pensato. I lavori partiranno i primi di novembre nel tratto di viale delle Alpi e dureranno circa tre anni e mezzo, mentre il cantiere su viale Lazio aprirà qualche mese dopo, a gennaio, e durerà un anno e mezzo.

Da novembre dunque, secondo una prima ipotesi, dovrebbe chiudere il tratto di viale delle Alpi, lato cantiere, tra viale Lazio e via Umbria, ma siamo ancora alle ipotesi, come spiega l'assessore Carta: la soluzione, definitiva, nei prossimi giorni.

Il tratto interessato dai lavori dovrebbe rimanere percorribile ma con restringimento della carreggiata. La nuova fermata di viale Lazio sarà su cinque livelli, uno sviluppo di 26 metri dal piano terra, in uno dei tratti più nevralgici di Palermo. Tutto questo tra circa quattro anni, per un importo (complessivo) di circa 41 milioni euro.

Una fermata che fa parte del più ampio progetto del raddoppio elettrificato della tratta Palermo Centrale/Brancaccio - Punta Raisi che rappresenta il principale asse di collegamento tra il capoluogo palermitano e i Comuni attigui fino all’Aeroporto “Falcone e Borsellino”, e con la provincia di Trapani.

Come si può vedere dalle immagini dei progetti (non siamo ancora alla fase di rendering) la nuova fermata sarà realizzata in sotterranea e sui cinque livelli uno solo sarà fuori terra che ospiterà l’accesso ai binari. Si colloca all’interno del tratto urbano della città di Palermo, tra via delle Alpi e viale Lazio.