Villagrazia di Carini avrà una nuova veste: appaltate tre opere

Sono più vicine, a Villagrazia di Carini, la riqualificazione dell’area che ospita quel che resta della chiesetta di Roccazzello e la realizzazione di una nuova piazza e di una villetta. Sono stati firmati i contratti con le ditte aggiudicatarie dei lavori. I cantieri prenderanno il via all’inizio del 2024. Lo rende noto il Comune di Carini.

Il sindaco Giovì Monteleone ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook per spiegare il piano. Tutte e tre le opere saranno finanziate con i fondi del Pnrr destinati ai Comuni che investono in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Per non perdere i finanziamenti gli interventi andavano affidati entro il 30 settembre e così è stato. Il costo complessivo delle opere ammonta a circa 1,456 mila euro (più Iva), cifra a cui vanno poi aggiunte le somme a disposizione dell’amministrazione.

Sarà la Recoim srl a dare nuova vita alla chiesetta Maria Ss del Roccazzello, agli ambienti annessi - una volta destinati ad accogliere i pellegrini - e al chiostro, che compongono il complesso che si presume risalga alla seconda metà del ‘700. La ditta si è aggiudicata la gara con 406 mila euro . La nuova piazza della frazione di Villagrazia sarà realizzata in via Madonna delle Grazie, all’angolo con via Giovanni Paolo II, dalla ditta Italiana costruzioni srl aggiudicataria dell’appalto per 577.473 euro più Iva. La villetta, nell’area comunale prospiciente la via Pio La Torre, sarà realizzata dalla Ikos srl, che si è aggiudicata i lavori per circa 472 mila euro più Iva.