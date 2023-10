Palermo, inaugurato in via Ugo La Mafa il mega impianto fotovoltaico di Poste Italiane

Una produzione di oltre un milione di chilowatt capace di alimentare, per avere un termine di paragone, circa 250 abitazioni. A Palermo, Poste italiane ha inaugurato il più grande impianto fotovoltaico ad oggi in esercizio in Italia: 2.288 pannelli fotovoltaici, ognuno di potenza pari a 375 watt, su una superficie di seimila metri quadrati, 8 inverter ognuno da 110 chilowatt, installati tutti in un locale tecnico in copertura, per la conversione da corrente continua ad alternata per un totale di circa vent’anni di vita, dopo i quali i rendimenti dei moduli e degli inverter scendono sotto la soglia di efficienza dell’80%.

L’intervento ha avuto come protagonista il Centro Meccanizzazione Postale di via Ugo La Malfa, luogo di smistamento dell’intera Sicilia occidentale operativo h24 grazie al lavoro di circa 400 dipendenti. Un passo importante, che rafforza il percorso che l’azienda ha avviato in tutta Italia, anticipato in questa occasione da interventi di efficientamento energetico tra i quali le sostituzioni dei mezzi di illuminazione, il controllo da remoto dei consumi fino alla completa sostituzione del parco mezzi, oggi 100% green.

Un percorso che condurrà Poste Italiane a raggiungere entro il 2030 le zero emissioni nette di anidride carbonica. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha poi fatto un giro dei locali: «L’impianto fotovoltaico che oggi inaugura Poste Italiane - ha detto il primo cittadino - rappresenta un’infrastruttura importante e carica di significato non solo per l’azienda, ma per l’intera città. Non posso che esprimere il mio apprezzamento per lo sforzo che Poste Italiane sta impiegando sui temi del rispetto dell’ambiente, della sostenibilità e del risparmio energetico e il mio augurio - ha concluso - è che questo possa rappresentare un modello di ispirazione per altre realtà e non un episodio isolato».

«Il tema green - ha detto il responsabile Immobiliare Sicilia di Poste Italiane, Pierluigi Perretta - non può e non deve più rimanere solo un dibattito. È un tema ormai imprescindibile non solo nell’agenda politica, ma anche nelle strategie di sviluppo dei principali gruppi aziendali come il nostro. Serve consapevolezza ma servono anche azioni concrete come questa, che abbiano impatti diretti sulla qualità dell’ambiente a beneficio della collettività. Con questo impianto noi rendiamo migliore l’azienda ma anche Palermo. E auspichiamo che il nostro impegno in Sicilia come in Italia, inneschi meccanismi virtuosi».