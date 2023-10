A Palermo il prototipo della Lancia: "Nel 2028 auto totalmente elettrificate"

«Nel 2028 avremo le vetture totalmente elettrificate». Lancia proietta il suo brand nel futuro e da il via ad un nuovo rinascimento per la casa automobilistica italiana simbolo di eleganza. Faro di questa avventura di rilancio il nuovo prototipo Pu+Ra HPE, presentata per la prima volta assoluta in Sicilia dalla concessionaria Nuova Sicilauto di viale Lazio a Palermo: «Siamo tra i primi dieci concessionari - ha sottolineato Antonio Gatto, titolare di Nuova Sicilauto - che hanno realizzato i nuovi stand e abbiamo l’onore di presentare per primi in Sicilia il rilancio di Lancia».

Una concept car del futuro che rappresenta il manifesto del brand Lancia per i prossimi 10 anni in termini di design, sostenibilità, tecnologie ed elettrificazione: oltre settecento chilometri di autonomia, consumo energetico sotto i 10 chilowatt ogni cento chilometri e tempi di ricarica di circa 15 minuti si mescolano perfettamente alla linea elegante e al lusso dettato dalla partnership con l’azienda italiana di design Cassina, che ha curato gli interni riportando la casa automobilistica agli antichi fasti riprendendo l’utilizzo del velluto nei sedili. Attraverso un pannello interamente touch è possibile accedere a tutti i servizi che la macchina offre tra cui l’Intelligenza artificiale Tale (Tailored Predictive Experience), in grado di anticipare i diversi stati d’animo del guidatore e del passeggero, reagendo per migliorarne il benessere grazie a una migliore atmosfera a bordo.

«Possiamo dire che siamo difronte al rinascimento del brand Lancia - ha detto Gugliemo D’Amico, venditore lancia - questa è un prototipo, on sarà in vendita, ma stiamo dimostrando che il cammino è iniziato: nel 2024 la nuova Ypsilon, poi la Gamma e la Delta fino ad arrivare al 2028 quando avremo le vetture totalmente elettrificate». E prosegue: «I materiali sono tutti di nuova tecnologia, quindi troviamo acciaio vetro resina, resina composita, Alcantara. Torna tutte le caratteristiche - sottolinea D’Amico - che sono sempre state presenti in casa Lancia, da sempre vista dagli italiani come una vettura di grande elitarietà».