Poste cerca portalettere in tutta Italia: i requisiti e come presentare la domanda

Poste cerca portalettere in tutta Italia, anche senza esperienza. La raccolta delle candidature avviene online, tramite la sezione web dell'azienda "Lavora con noi".

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o di un diploma di laurea con votazione minima 102/110; avere la patente di guida in corso di validità e, per la sola provincia di Bolzano. Inoltre, è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo. Ai candidati individuati verrà inviata una mail per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico). Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da Poste Italiane per la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un mezzo 125 cc a pieno carico di posta) e per svolgere un colloquio.

Le sedi di lavoro

Le sedi di lavoro saranno individuate in base alle esigenze aziendali. Potrà essere indicata una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolto nel processo di selezione. Solo i candidati che saranno individuati per i correnti fabbisogni riceveranno una mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione all'annuncio, da parte di "[email protected]".

Come presentare la domanda

Le candidature devono essere inviate entro il 5 ottobre 2023, collegandosi al sito di Poste Italiane sezione Lavoro.