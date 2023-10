Istituto Zooprofilattico Palermo, concorso per collaboratore amministrativo-professionale: i requisiti

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri, con sede a Palermo, ha indetto un bando di concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di due collaboratori amministrativo-professionale (area dei professionisti della salute e dei funzionari). La selezione pubblica, così come riporta liveconcorsi.it, avverrà per titoli ed esami.

I requisiti

Tra i requisiti generali, i candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana o cittadini degli stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano però titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno Ue soggiornante di lungo periodo che siano titolari dello status del rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; avere un’età non inferiore ai 18 anni; possedere idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti civili e politici non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi della disposizione vigente, la costituzione dal rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; non essere stati licenziati, dispensati e destituiti da una pubblica amministrazione.

I compiti e la sede

La sede di lavoro per le due figure di lavoro è Palermo. Il collaboratore amministrativo-professionale svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito.

Come presentare le domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 29 ottobre, ovvero il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale concorsi ed esami. Dovrà essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] e inviata esclusivamente da una casella Pec personale del candidato. Non sono ritenute valide le domande provenienti da indirizzi di posta elettronica semplice/ordinaria. Per chiarimenti rivolgersi all’Area gestione risorse umane, via Gino Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici 091 6565357 - 385 - 215.