Al Comune di Palermo assunti sette dirigenti tecnici, altri 4 rinunciano: ecco i nomi

Sette dirigenti tecnici a tempo pieno e indeterminato sono stati assunti al Comune di Palermo. «Dopo il lungo e difficile percorso che ha visto impegnata la nuova amministrazione comunale per rimettere a posto i conti dell’Ente, adesso vengono assunti nuovi dirigenti che andranno a ricoprire incarichi cruciali per la vita del Comune e per il rendimento, in termini di servizi ai cittadini, della macchina burocratica. L’augurio è che con queste nuove e motivate forze all’interno del personale del Comune si possano creare nuovi percorsi di efficienza del Comune», affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone.

Il concorso pubblico prevedeva l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di undici dirigenti tecnici, è stato indetto nel 2017, con D.D. n. 313/2017, ed ha avuto termine con la pubblicazione della graduatoria di merito e la nomina dei seguenti vincitori, gs. D.D. n. 5913 del 28/06/2022. Gli undici in graduatoria sono Alessandro Carollo, Francesco Trapani, Marisa Santa Bellomo, Daniele Enea, Francesco Lamonica, Adriano Salvatore Di Francisca, Giuseppina Liuzzo, Marco Ciralli, Marcello Dimartino, Giuseppe Giuliano e Maurizio Argento. , Oggi Carollo, Trapani, La Monica, Di Francisca, Liuzzo, Ciralli e Giuliano hanno sottoscritto il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 30 settembre 2023. Argento e Dimartino hanno formalmente rinunciato alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Enea e Bellomo hanno comunicato di non essere nelle condizioni di legge, in data odierna, per sottoscrivere il contratto di lavoro, rappresentando la propria disponibilità per una futura convocazione.

Nella foto i nuovi dirigenti tecnici assieme ai 14 chiamati a ricoprire figure dirigenziali