Palermo, la concessionaria diventa cittadella della salute: "Importante fare squadra"

Il gruppo Riolo trasforma la concessionaria in una Cittadella dello sport e della salute. Saranno due giorni, sabato e domenica, dedicati al benessere fisico e mentale attraverso le buone pratiche alimentari e la diffusione dei valori sani dello sport. Via le auto dunque per due giorni negli spazi commerciali Volvo e centro usato Toyota in via Enzo Biagi a Palermo e spazio a screening gratuiti, test diagnostici aperti a tutti e esibizioni sportive.

Una manifestazione patrocinata dal Coni, dall’università, dai Lions e Rotary, sposata da oltre 30 aziende anche appartenenti a settori diversi, perché l’obiettivo, alla luce anche dei fatti gravi accaduti quest’estate che hanno avuto protagonisti sopratutto i giovani, è quello di combattere e prevenire la violenza. L’evento, gratuito e aperto a tutti, mette al centro associazioni, sportivi, medici, dietisti e operatori sanitari.

Proprio per il valore dell’iniziativa, l’Università degli studi di Palermo è partner istituzionale del progetto: a ogni studente della facoltà di Scienze Motorie che parteciperà a “Impresa al centro wellness” sarà riconosciuto un credito formativo. Ma non vi sarà spazio solo per lo sport ma anche per la musica, altro importante strumento di socialità e inclusione. In esclusiva sarà presente, infatti, anche la Massimo Youth Orchestra che si esibirà in un concerto. Al taglio del nastro sabato alle 15 saranno presenti anche il sindaco Roberto Lagalla e il rettore di Unipa Massimo Midiri.

L’intera area sarà suddivisa in tre grandi isole: una dedicata alla nutrizione, una allo sport e una alla prevenzione con le aziende del settore, presenti con pazi espositivi, che potranno incontrare il pubblico. Spazio anche ad alcune esibizioni di ginnastica - aperte anche a chi volesse fare delle prove - finalizzate alla salute e al fitness. Come migliorare il proprio fisico? Sarà possibile scoprirlo insieme all’ente di promozione sportiva ASC riconosciuto dal Coni. Le prove pratiche delle attività sportive sono affidate alla federazione Fitarco (la federazione italiana di tiro con l’arco), alla Fijlkam (la federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali) e alla Figh (federazione italiana pallamano).

Oltre agli spazi espositivi dove incontrare le aziende partner, un angolo della cittadella dello sport sarà affidato alle interviste ad alcune eccellenze dello sport, come Silvia Trapani, atleta di nuoto sincronizzato e finalista con il combo ai campionati italiani; Elisa D’Anca, atleta di nuoto sincronizzato categoria juniores, finalista con la squadra ai campionati italiani; Ginevra Passariello, atleta di nuoto sincronizzato, campionessa regionale della categoria Esordienti A; Ginevra Mir Lomolino, atleta di flag

football, campionessa europea U15 mixed; Ginevra Porru, atleta di flag football, atleta di flag football, campionessa europea U15 mixed; Ginevra Leone, atleta di flag football, medaglia d’argento ai campionati europei U17 femminile; Emmanuel Canfarotta, atleta di flag football, medaglia di bronzo ai campionati europei 2023 U17 maschile.

E poi ancora Roberto Riolo, presidente del club nautico Soluto; Salvatore Martorana, campione europeo giovani sci nautico; Vincenzo Marino, vicecampione mondiale e campione mondiale U21 di sci nautico; Giorgia Cuffaro, campionessa europea giovani di sci nautico; Antonio Assennato, campione italiano U12 di sci nautico, Ethan D’Agostino, campione italiano U10 di sci nautico; Marco Cillari, campione D’Europa Euro Belgrado 2020, specialità wing-chun sword e Nunchaku in freestyle; Riccardo Cultore, atleta della nazionale giovanile più volte campione italiano di triathlon, duathlon e aquathlon; Giovanni Lauricella, atleta della nazionale italiana giovanile di nuoto di fondo più volte campione italiano nelle distanze di 2,5 e 5 chilometri; Mario Raimondo, allenatore di pallanuoto serie A2; e infine Claudio Pettonati, atleta di pallanuoto under 14, vincitore dello scudetto 2023.

“Pensavo sempre ai miei collaboratori e facevamo all’interno dei nostri spazi attività per le nostre famiglie, poi ho pensato Perchè non lasciare i cancelli aperti a tutti? - dice Iolanda Riolo, presidente della holding Riolo Group -. Così magari riesco a fare qualcosa per il mio quartiere e per la mia città. Questa è la settimana dello sport ed è una bella coincidenza. Avevo già deciso di farla in questo periodo perchè tanti anni fa il mio papà è venuto a mancare proprio il 2 ottobre”.

Domenica si terranno cinque workshop. Lo spiega Sergio Malizia, direttore esecutivo della manifestazione. “Il primo sarà inerente allo sport e l’importanza di fare squadra, un secondo sulla dieta alimentare, il terzo sul cibo spazzatura e quello sano, un quarto sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e un altro sullo sport paralimpico”.

Nel video Iolanda Riolo, presidente della holding Riolo Group e Sergio Malizia, direttore esecutivo della manifestazione