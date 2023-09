Carini, 8 milioni per rifare le strade della zona industriale

Otto milioni di euro per riqualificare le strade interne dell’agglomerato industriale di Carini, in provincia di Palermo, gestito dall’Irsap, istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

Per il progetto, presentato oggi a Carini, nel centro produttivo Omer spa, saranno spesi 8 milioni di euro messi a disposizione dall’Irfis, la società finanziaria della Regione siciliana.

Le strade interne oggetto di intervento sono: via Don Luigi Sturzo, via Padre Francesco Randazzo, via Angelo Russello, via Don Lorenzo Milani, via Galileo Galilei, via Matteo Picone, via Archimede, via Don Antonio Cataldo, via Mariano Di Trapani, le bretelle di collegamento tra la via Archimede e la strada statale 113, via Despuches, la strada di accesso dalla statale 113 alla stazione metropolitana «Carini Torre Ciachea» e la parallela alla strada statale 113.

I lavori consistono nella realizzazione delle rotatorie sulla via Don Luigi Sturzo, dello spartitraffico con barriere new jersey, del rifacimento del manto stradale, dei giunti di dilatazione, dei viadotti e delle barriere di protezione stradale e delle reti di protezione, e ancora la manutenzione dei marciapiedi, delle caditoie stradali e delle opere infrastrutturali, e infine, la sistemazione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, e il completamento dell’impianto di illuminazione stradale e di video sorveglianza.