Concorsi a Palermo, ecco la graduatoria dei 46 autisti Rap: due settimane per presentare osservazioni

Scelti i 46 nuovi autisti dalla Rap, l’azienda che a Palermo gestisce il ciclo dei rifiuti. La società partecipata del Comune oggi (18 settembre) ha pubblicato sul proprio sito la graduatoria del concorso. Fissate anche le modalità di presentazione delle osservazioni alla graduatoria finale.

LA GRADUATORIA: TUTTI I NOMI CLICCANDO QUI

Sulla base di quanto deciso dalla stessa Commissione esaminatrice, e secondo quanto previsto dall'avviso di selezione, la Rap precisa intanto che la commissione ha concluso i lavori e valutato «i titoli di precedenza e preferenza», stilando così la graduatoria finale, e in secondo luogo che la graduatoria resterà pubblicata per quindici giorni sul «sito istituzionale di Rap Spa www.rapspa.it», in modo tale da «permettere agli interessati di formulare eventuali osservazioni».

L’azienda aggiunge che i candidati inseriti nella graduatoria finale dovranno far pervenire le osservazioni alla mail info@ rapspa.it, allegando un documento di riconoscimento e specificando dettagliatamente le motivazioni e le considerazioni anche giuridiche a sostegno di quanto osservato che dovranno essere vagliate dalla Commissione. È necessario specificare nell'oggetto della mail che si tratta delle «Osservazioni alla graduatoria di merito - selezione 46 autisti». La presentazione di tali osservazioni dovrà avvenire entro il prossimo 3 ottobre. Si tratta di un termine perentorio, le mail giunte successivamente al 3 ottobre verranno considerate come non presentate.

Al momento peraltro chi volesse avere informazioni maggiori al telefono potrebbe avere qualche problema. L'azienda infatti ha comunicato che «a causa di problemi tecnici non imputabili a Rap, potrebbe essere impossibile contattare il numero verde aziendale 800.237 13 per un guasto alla connessione Internet del gestore a cui è affidato il servizio». Per comunicare con Rap, per oggi, è consigliabile utilizzare, in alternativa, la posta elettronica: [email protected]. «Nello scusarci per il temporaneo disagio - conclude Rap - comunichiamo che ci stiamo adoperando per la risoluzione di ogni anomalia registrata nel più breve tempo possibile».