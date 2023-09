Palermo, partono i lavori per la stazione di viale Lazio e cambia la circolazione: ecco come

Partono i lavori della stazione di viale Lazio a Palermo, nell'ambito del progetto del passante ferroviario, e cambia anche la circolazione stradale della zona. A stabilirlo un'ordinanza del Comune.

Secondo quanto previsto, restrizioni al traffico su viale Lazio, nel tratto compreso dall'uscita d'emergenza dell'istituto Tomaselli e l'incrocio con viale delle Alpi, dove tra il civico 81 e il civico 85 sarà prevista la chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata interessata dai lavori, con l'istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione coatta 0-24. Sarà creato un "percorso" ad hoc per i cittadini a piedi. I lavori dovrebbero iniziare la settimana prossima e dureranno 30 giorni.

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo Fs Italiane, ha aggiudicato lo scorso maggio all’impresa Manelli la gara per la realizzazione della nuova fermata Lazio di Palermo. L'appalto, nell’ambito dei lavori di completamento del passante ferroviario di Palermo, ha un valore di circa 41 milioni di euro.

La fermata fa parte della tratta Palermo Centrale/Brancaccio-Punta Raisi, sarà realizzata in sotterranea, a circa 26 metri al di sotto del piano e si svilupperà su un totale di cinque livelli, di cui uno solo fuori terra che ospiterà l’accesso ai binari. Sarà costituita da due marciapiedi, uno in direzione Trapani/Punta Raisi e uno in direzione Palermo Centrale.