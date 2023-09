Anello ferroviario di Palermo, via ai collaudi per la stazione Politeama: i divieti

Iniziati i lavori di prova per la stazione dell'anello ferroviario in piazza Castelnuovo, con apertura prevista per la metà del 2024. Da questa mattina fino alle 14 di domani ci saranno infatti dei lavori di collaudi proprio per testare la bontà dei lavori effettuati fin qui. La ditta D'Agostino, ovviamente con i tecnici di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), effettuerà delle prove di carico sulla copertura, un passaggio tecnico che serve per certificare la regolarità dell'opera. Prima di terminare la stazione (che è in sotterranea, ricordiamolo), dovranno essere completate infatti le strutture civili, cosa che avverrà entro fine anno. Poi, a metà del prossimo anno, la stazione che si chiamerà Politeama sarà completata.

Per effettuare queste prove di carico e più in generale il collaudo, il Comune ha emesso un'ordinanza, con dei divieti. Ci sarà la rimozione coatta nel tratto di piazza Castelnuovo compreso fra via Dante e via Amelia dalle ore 14 di oggi fino alle 14 del 15 settembre, e inoltre sarà spostato l'arredo urbano.

Successivamente, dice Rete ferroviaria italiana, sarà possibile installare «gli impianti di fermata (scale mobili e ascensori) e realizzare le finiture». Per la fermata Porto i lavori proseguiranno sino a fine anno per il completamento delle opere civili. La galleria che collegherà il porto con il Politeama è quasi completa lungo la via Amari. Anch’essa sarà ultimata entro l’anno nell’area portuale.

Relativamente alla gara del II lotto (dal Politeama a Notarbartolo), nei giorni scorsi è arrivata una richiesta di proroga di due settimane nella presentazione delle offerte. Il nuovo termine è stato fissato al 2 ottobre prossimo.