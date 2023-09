Palermo, i percettori del reddito di cittadinanza non si arrendono: giorno 14 nuovo sit-in

Nuova protesta a Palermo per gli ormai ex percettori del reddito di cittadinanza, migliaia di persone che non riescono a rassegnarsi all'idea di perdere il sussidio. Il nuovo sit in è previsto per il 14 settembre sotto la sede dell’assessorato regionale al Lavoro di via Trinacria, a partire dalle 9. Già nelle scorse settimane i percettori erano scesi in piazza per protestare contro la decisione del governo Meloni.

“Scendiamo nuovamente per manifestare la nostra vicinanza ai percettori del reddito di cittadinanza – dichiara Tony Guarino, organizzatore ed esponente dell’associazione “Basta Volerlo” -. Chiederemo un lavoro. La città di Palermo, come tante altre città della Sicilia, necessità di tanti servizi che possono fare i percettori del reddito attraverso il ricorso a cooperative sociali. Noi continueremo a combattere”. In migliaia, ormai, si erano di fatto abituati al sussidio pubblico e la sua scomparsa rischia di generare una vera e propria emergenza sociale che coinvolte centinaia e centinaia di famiglie.

Il presidente dell’associazione “Basta Volerlo” Davide Grasso, è ancora più drastico: "Non ci si rende conto che situazione è drammatica. Sono oltre 270.000 i disoccupati siciliani, circa 100.000 quelli che hanno perso il diritto del reddito di cittadinanza tra agosto e settembre. Per loro pochissime offerte di lavoro, ad oggi soltanto 55, ma come potranno sopravvivere con soli 350 euro al mese? E quando verrà erogata questa elemosina?”