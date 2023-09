Concorso per collaboratori amministrativi al Cnr: prorogata la scadenza, posti anche a Palermo

Prorogato il termine per presentare la domanda di ammissione al concorso Centro nazionale ricerche. Si tratta di 138 posti nel ruolo di collaboratori amministrativi diplomati. Adesso sarà possibile candidarsi entro il prossimo 26 settembre (non più 11 settembre).

L'AVVISO DELLA PROROGA

IL BANDO

Le sedi di lavoro

I 138 posti di lavoro sono così ripartiti: 59 a Roma; 13 a Napoli; 10 a Milano; 8 a Pisa; 7 ciascuno a Padova, Bologna e Bari; 5 a Firenze; 4 a Torino; 3 a Genova; 2 ciascuno a Monza e Brianza, Pavia, Palermo e Cagliari; 1 ciascuno a Trieste, Venezia, Parma, Avellino, Lecce, Potenza e Cosenza. Non è consentito inoltrare la domanda per più di un ambito territoriale.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso: della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; del diritto di soggiorno; del diritto di soggiorno permanente; del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; dello status di rifugiato; dello status di protezione sussidiaria; avere un’età anagrafica pari o superiore a 18 anni; essere in regola per quanto riguarda gli obblighi di leva; non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; godere dei diritti civili e politici; essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuole superiori).

Le prove

Il concorso preveder tre prove: scritta, orale e valutazione dei titoli.

Come presentare la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online tramite il portale InPa o quello specifico dei concorsi CNR, entro le ore 18 del 26 settembre 2023 (non più 11 settembre). Per poter partecipare occorre lo Spid e una Pec intestata al candidato.