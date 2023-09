Ciavuri e Sapuri Fest, 50 imprese artigiane per il rilancio del lungomare di Mondello

Spettacoli, dibattiti ed esposizioni di oltre 50 imprese artigiane per il rilancio del lungomare di Mondello e dei prodotti siciliani. Il Ciavuri e Sapuri Fest prende forma e fino al 10 settembre, dalle 18 all’una di notte, sarà un concentrato di vitalità.

Da Valdesi al Charleston, sotto i colori sgargianti di sua altezza la ruota panoramica, installata difronte all’antico stabilimento all’inizio dell’estate, prende forma il villaggio patrocinato dall’assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, dal dipartimento Pesca della Regione e dal Comune di Palermo ed organizzato dalla Confederazione nazionale dell’artigianato, che celebrerà le creazioni made in Sicily.

Visitatori e curiosi saranno allietati da spettacoli di alta qualità; concerti dal vivo, possibili grazie all’imponente palco dove si esibiranno band, orchestre e cantanti e sessioni di musica e talk riguardanti le questioni attuali, con la partecipazione di giornalisti, politici e rappresentanti delle istituzioni.

Tutto senza dimenticare lo sport. La spiaggia di Mondello è da sempre terreno di partite di beach volley e così sarà anche durante questa cinque giorni dedicata alle attività e alle aziende più importanti del territorio: sul lungomare saranno infatti presenti campi da basket e pallavolo per appassionati e amatori che potranno partecipare a tornei.

Centinaia le persone che hanno partecipato all’inaugurazione, attratte dagli stand in attesa di offrire e far assaggiare le proprie creazioni ai palati più golosi. Birre artigianali, vini, sfincioni tradizionali hanno catalizzato l’attenzione, poi rivolta al palco che dalle 21 ospita il primo appuntamento con le esibizioni di Fonia all the music band, Valentina Migliore Trio e Sicily Pop Orchestra, con il prestigioso ospite Giuseppe Milici.

«Abbiamo lavorato molto in questo periodo per le aziende e per le fiere - ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo - questi sono momenti importanti per realizzare relazioni commerciali solide: noi abbiamo investito molto e lo continueremo a fare. Vogliamo portare qui a Mondello e in Sicilia le migliori aziende, questo può arrivare solo con il lavoro e con il tempo».

Tamajo ha poi concretizzato in numeri lo sforzo e il lavoro profuso dall’Amministrazione regionale: «Abbiamo stanziato quest’anno per il 2023 5 milioni di euro per l’internazionalizzazione - spiega - artigiani, piccole medie e imprese siciliane le abbiamo accompagnato in un percorso fatto di tantissime fiere internazionali in tutto il mondo e quelle sono le vere occasioni. Inoltre - prosegue - da un rapporto della Banca di Italia emerge che il Pil dell’Isola cresce dell’1,4%: è la prima volta che troviamo un andamento uguale a quello nazionale. Stiamo lavorando molto sulle aree Zes, cerchiamo di fare uscire più bandi possibili sfruttando le risorse europee, migliaia di aziende riceveranno Bonus energia e stiamo sbloccando le graduatorie Irfis, bloccate dalla pandemia». Insomma, le aziende sembra che stiano riacquistando la fiducia nella politica, che passa anche attraverso queste manifestazioni.

Che per Ciavuri e Sapuri è la quarta edizione: «Siamo nati a Lipari - spiega il segretario generale Cna Giuseppe Glorioso - adesso abbiamo scelto Palermo, come in occasione del natale, e la sua borgata marinara. Vogliamo valorizzarla con un’iniziativa diversa: da un lato le eccellenze dell’agroalimentare, dall’altra concerti, talk e sport. Vogliamo che sia un incontro annuale importante la Sicilia e la città di Palermo». Entusiasta l’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti: «Fa parte di una organizzazione corposa che ha avuto come protagonista Mondello - spiega - e questo non fa che renderci orgogliosi. Vogliamo rendere attrattiva una zona importante per il nostro territorio e grazie al tessuto produttivo locale ci siamo riusciti».