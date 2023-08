Nuovo concorso per i dirigenti scolastici, a settembre via ai bandi

Via ai nuovi bandi, ordinari e straordinari, per quanto riguarda i dirigenti scolastici. Qualche giorno fa, infatti, presso state date le tempistiche delle procedure dei bandi per l’assunzione di nuovi dirigenti scolastici, delineando un quadro di cambiamenti imminenti nell’amministrazione scolastica italiana. I bandi saranno lanciati nei prossimi giorni.

Come partecipare?

Per poter partecipare, sarà probabilmente necessario uno dei seguenti titoli: Diploma di laurea ottenuto in base agli ordinamenti didattici in vigore precedentemente al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999; Laurea magistrale (4 o 5 anni) o specialistica (3 + 2); Diploma accademico di II livello relativo all’alta formazione artistico, coreutica, musicale; Diploma accademico di vecchio ordinamento annesso a quello di istituto secondario superiore.

Prove del concorso

In quante prove sarà articolato il concorso? L’iter di selezione del Concorso DS 2023 prevede: prova preselettiva, prova scritta, colloquio orale.

Come sarà svolta la prova preselettiva?

La prova preselettiva, che sarà svolta in ambito regionale qualora il numero dei candidati dovesse essere almeno 4 volte quello dei posti messi a concorso, sarà computer based e consisterà in 50 quesiti a risposta multipla basati sulle materie della prova scritta. Inoltre, la prova sarà valutata secondo i seguenti criteri di valutazione: risposta esatta: + 1 punti; risposte omesse/errate: 0 punti; Infine, il tempo a disposizione per completare la prova sarà di 100 minuti.

Come sarà svolta la prova orale?

La prova orale verrà svolta in tre fasi, che sono colloquio sulle materie d’esame e sulle capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di Dirigente Scolastico; verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego; verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione. La prova orale prevede un massimo di 100 punti.

Come si inoltrerà la domanda?

Per istruzioni su come inoltrare la domanda è necessario leggere il regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.