Lavoro, riaperto il bando per 21 coadiutori parlamentari alla Regione: come partecipare

Sono stati riaperti i termini del concorso per 21 coadiutori parlamentari presso l’Assemblea Regionale Siciliana, pensato per i diplomati. Bando che scadeva a maggio ma che è stato riaperto a causa di una sentenza del Tar che ha giudicato illegittimi alcuni punti del bando stesso.

Nuovi termini che scadono ora il 25 settembre e tutti i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con più di 18 anni e senza ulteriori limiti di età potranno presentare la propria candidatura.

Ecco il bando

Sono posti di coadiutore parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera dei coadiutori parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’Ars e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data di assunzione.

La domanda di partecipazione al concorso Ars 2023 per 21 coadiutori parlamentari dovrà essere presentata per via telematica, compilando il modulo disponibile all’interno della sezione concorsi del sito dell’Assemblea regionale siciliana, entro le ore 12 del 25 settembre 2023. Per registrarsi al portale sarà, inoltre, necessario il possesso di un indirizzo Pec nominativo.