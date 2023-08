Palermo, il Gruppo Bulgarella compra l'ex Motel Agip

Il gruppo Bulgarella ha rilevato dalla società Sant’Anna Real Estate l’immobile «ex Motel Agip», storica struttura alberghiera di Palermo attualmente chiusa. Il valore dell’operazione è pari a circa 3 milioni di euro, mentre le opere di riqualificazione previste ammonteranno a circa 6 milioni. Il fabbricato con destinazione alberghiera è composto da sette piani fuori terra per un totale di 120 camere, oltre a locali tecnici, magazzini, sala banchetti, sala ristorante, bar, cucina e tre sale conferenze. La struttura, che sarà pronta in 24 mesi dall’inizio dei lavori, diventerà un 4 stelle e sarà in grado di generare 60.000 presenze annue.

«Il modello di sviluppo del gruppo è orientato al recupero, l’operazione ex Motel Agip rientra perfettamente nel nostro dna. Si tratta di una struttura ricettiva storica, ma oggi dimenticata. La riporteremo a nuovo splendore e diventerà l’albergo commerciale di riferimento della città. Sono molto contento e da palermitano anche un pò emozionato», dice Ray Lo Faso, direttore generale del gruppo Bulgarella, fondato dall'imprenditore trapanese Andrea Bulgarella.

Nel 2022 gli investimenti totali del gruppo Bulgarella sono stati pari a 10 milioni di euro, mentre nel 2023 ammonteranno a 18-20 milioni di euro, inclusi i lavori per l’ex Motel Agip di Palermo, le opere di riconversione per l’ex Colonia Olivetti di Sarzana e i lavori di rinnovamento per l’Hotel Bristol di Viareggio.

Attualmente il gruppo, guidato da Ray Lo Faso in carica dal 2017, ha un portfolio di 29 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni i(Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria) per un totale di 2.450 camere, con un valore patrimoniale di circa 400 milioni di euro.