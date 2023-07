Al via Sicilia Motori Expo, taglio del nastro a Mondello

Taglio del nastro a Mondello per la Sicilia Motori Expo, la rassegna annuale dedicata alle ultime novità a due e quattro ruote. Dopo la tappa di Catania questo fine settimana la rassegna di Sicilia Motori animerà lo spazio antistante il Charleston. Tra le novità esposte giorno e notte, tre anteprime: la nuova generazione della Hyundai Kona e le inedite Fiat Topolino e 600e che hanno debuttato in pubblico lo scorso week-end nell’edizione catanese dell’Expo.

“Una manifestazione - spiega il direttore di Sicilia Motori, Dario Pennica - che si svolge in Sicilia, lontano dalle aziende, la fiducia degli espositori da valenza e riconoscimento all’importanza del mercato della Sicilia per il mondo degli autoveicoli che vale almeno il 4%”

In passerella le recenti novità di Jeep, la piccola Avenger e la Grand Cherokee 4xe oltre alla prima Abarth elettrica, la 500e e l’Alfa Romeo Tonale. Tra i veicoli di nuova generazione anche il quadriciclo elettrico Microlino, distribuito dal gruppo Koelliker e gli scooter XP400 e Tweet FL Peugeot. Maserati, in collaborazione con la concessionaria Cronos di Catania, espone la sua Grecale GT mild-hybrid e la Gran Turismo.

Non solo novità ma anche storia. Esposte in viale Regina Elena le coloratissime 500 d’epoca del club siciliano Fiat 500. A tirare le somme, dopo un giro dentro la nuova Fiat Topolino Dolcevita, è l’assessore alle attività produttive, Giuliano Forzinetti: “Mondello in questo periodo rappresenta il nostro fiore all’occhiello, luogo nevralgico e crocevia di turisti l’evento di oggi vuole essere motivo di stimolo e rilancio della borgata a cui guardiamo con grande attenzione”