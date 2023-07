Palermo, Sicily by Car si prepara a sbarcare in borsa

Sicily by Car ha presentato a Borsa italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie e warrant sul mercato Euronext Growth Milan, prevista per il primo agosto 2023. Lo si legge in una nota.

Sicily by Car spa, è una compagnia leader nel settore dell’autonoleggio, è stata fondata nel 1963 dal palermitano Tommaso Dragotto, che ha iniziato la propria scommessa imprenditoriale con un parco auto costituito da tre auto Fiat. Oggi ne ha 18 mila autovetture. Sicily by Car ha un fatturato di 140 milioni di euro e 500 dipendenti.