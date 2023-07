Palermo, lavori alla stazione Notarbartolo: arriva la nuova passerella per i pedoni

Arriva un nuovo rivestimento della passerella pedonale della stazione Notarbartolo, a Palermo, che è stata riqualificata nel corso degli ultimi mesi sia all'esterno sia all'interno, secondo il piano di manutenzione straordinaria annunciato tra Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) lo scorso anno. Un piano da circa 12 milioni di euro e che vede, appunto, la stazione Notarbartolo tra le principali opere di riammodernamento.

L'esterno, come si vede dal video e dalle foto pubblicate sulla pagina Facebook da Ummarel 2.0 e Freccia Sicilia, ha visto inizialmente la completa rimozione del vecchio rivestimento in pannelli trasparenti, e il recupero di tutte le strutture metalliche portanti e non. Si sta adesso installando la nuova copertura costituita da pannelli multicolore con tonalità che variano dal bianco all'azzurro.

All'interno si è invece provveduto a eliminare tutti i locali che erano ospitati lungo la metà lato Centrale della passerella e a rifare completamente la pavimentazione. Si è lavorato anche al nuovo accesso ai binari 4 e 5 tramite la scala mobile appena installata.

Le stazioni ferroviarie dove ci saranno interventi in Sicilia saranno in tutto quattordici, tra Palermo, Messina, Catania e il Siracusano.

Fra gli interventi previsti ci sono opere murarie, il ripristino di intonaci degradati e dei percorsi tattili a tutela dei disabili, verniciature e pulizia di vetrate, rivestimenti ed elementi metallici, rimozione di graffiti e varie opere di mantenimento del decoro.

Interventi più massicci riguardano, appunto, le stazioni di Palermo Notarbartolo e Milazzo: per ciascuna struttura la spesa prevista è di circa 5 milioni di euro per interventi di ristrutturazione e ammodernamento. Il piano prevede, inoltre, la manutenzione delle stazioni di Catania centrale e Noto.