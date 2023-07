Poste Italiane assume ingegneri in tutta Italia, selezioni anche a Palermo: come presentare la domanda

Poste Italiane assume personale da impiegare in diverse città italiane, tra cui anche a Palermo. Si tratta di figure professionali per il Progetto Polis, finanziato dal Piano Nazionale Complementare al Pnrr, che prevede il rifacimento e l’ammodernamento di 7.000 uffici postali. Le risorse selezionate saranno assunte mediante contratto a tempo indeterminato.

I profili cercati

I candidati devono possedere la laurea in Ingegneria edile, edile-architettura, civile, energetica, industriale, meccanica, gestionale e Architettura e devono aver maturato dai 3 ai 5 anni di esperienza professionale nella gestione di progetti immobiliari. Chi verrà selezionato dovrà coordinare, in qualità di project manager, le attività infrastrutturali su ciascun sito e, nello specifico, saranno coinvolte nel disegno dei nuovi spazi, nella progettazione delle opere edili e impiantistiche e nel coordinamento dei fornitori in fase di realizzazione, assicurando la corretta esecuzione delle progettualità.

Le sedi di lavoro

Sono previste numerose assunzioni in Campania, Piemonte, Lombardia, Liguria, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia. Le sedi di lavoro riguardano diverse città italiane: Bologna, Genova, Mestre, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Torino e Roma.

Come presentare la domanda

Per partecipare alle selezioni occorre inviare la propria candidatura, entro il prossimo 31 luglio, collegandosi al sito web di Poste Italiane, alla pagina dedicata e selezionando l’annuncio per Ingegneri esperti in ambito Real Estate.