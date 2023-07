Regione Siciliana, il salasso dei palazzi in affitto: una partita da 45 milioni di euro

Il primo decreto vale 8 milioni e 653 mila euro ed è stato firmato venerdì, un secondo di importo leggermente superiore verrà emesso a giorni portando così la spesa della Regione Siciliana a 17.341.426 euro per 15 mesi di affitto di 33 immobili venduti e poi ripresi in locazione nel 2007. Ed è, questa sequenza di provvedimenti, l’ultimo atto di una guerra dei palazzi che sta arrivando alle battute finali e che fa registrare cifre da capogiro.

I 17 milioni che il dirigente generale del dipartimento Finanze, Silvio Cuffaro, sta impegnando per gli affitti dei palazzi in cui hanno sede gli assessorati e vari altri uffici pubblici sono la punta dell’iceberg di una partita che vale 45.214.590 euro. Somme che in gran parte la Regione potrebbe riscuotere invece di dover versare.

