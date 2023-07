Arpa Sicilia, concorso per 129 assunzioni: i requisiti, come presentare la domanda

L'Arpa Sicilia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha indetto un concorso per 129 assunzioni. Si tratta di profili tecnici, da impiegare in diversi ruoli professionali a Palermo. I titoli di studio richiesti per accedere alla selezione pubblica sono il diploma, la laurea e, per alcuni profili, la scuola dell’obbligo unita a una formazione tecnico-professionale.

Le nuove risorse saranno impiegate con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi), eventualmente rinnovabile, per lo svolgimento delle attività di cui all’accordo di collaborazione tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, e Arpa Sicilia, per l’attuazione della linea di finanziamento del Poa Fsc 2014 – linea di azione 2.3.1 Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici, progetto omonimo (Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici).

IL BANDO

I profili richiesti

I profili professionali richiesti sono 83 nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari (ruolo tecnico) profilo professionale – collaboratore tecnico professionale di cui: 20 Ctp da destinare alla Linea di intervento L5; 44 Ctp da destinare alla Linea di intervento L6; 2 Ctp da destinare alla Linea di intervento L6 e 17 Ctp da destinare alla Linea di intervento L7. Inoltre, 43 posti nell'area degli assistenti (ruolo tecnico) – profilo professionale di assistente tecnico, di cui: 11 assistenti tecnici per attività di laboratorio chimico rientranti nella Linea di intervento L5; 10 assistenti tecnici per attività di monitoraggio chimico di fiumi/laghi/invasi rientranti nella Linea di intervento L6; 10 assistenti tecnici per attività di laboratorio chimico rientranti nella linea di intervento L6; 7 assistenti tecnici per attività di campionamento acquee sotterranee rientranti nella Linea di intervento L7; 5 assistenti tecnici per attività di laboratorio chimico rientranti nella Linea di intervento L7. Infine, 3 posti area del personale di supporto (ruolo tecnico), di cui: 2 unità a supporto delle analisi di laboratorio per la Linea di intervento L6; 1 autista per 1a Linea di intervento L6.

I requisiti

Possono accedere al concorso Arpa i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato a norma di legge, al fine dell’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3 bis, del decreto legislativo 165 del 2001, possono essere ammessi al concorso i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i cittadini di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato dal medico competente dell’Arpa Sicilia prima dell’immissione in servizio; godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti dall’impiego, dichiarati decaduti, dispensati ovvero licenziati disciplinarmente da una pubblica amministrazione: condanne penali: salvo i casi, stabiliti dalla legge, per alcune tipologie di reati che escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Agenzia si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell’attualità, o meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a selezione; conoscenza della lingua inglese e conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; avere raggiunto la maggiore età e non avere raggiunto il limite massimo per il collocamento a riposo d’ufficio.

Requisiti specifici

A seconda del profilo professionale per il quale si concorre, è necessario essere in possesso di una delle lauree o di uno dei diplomi di scuola secondaria superiore di II grado specificati nel bando. Per i profili nell’area di supporto, invece, è sufficiente la scuola dell’obbligo unita a una formazione tecnico professionale.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il 22 luglio 2023. Occorrerà collegarsi all'apposita piattaforma.