Edilizia, a Palermo burocrazia più snella con lo sportello telematico: «Così sarà possibile consultare le pratiche»

Stop a ricerche infinite di documenti e integrazioni, così come ai pellegrinaggi e agli spostamenti tra un ufficio e l’altro per scoprire a che punto è l’iter delle proprie pratiche. Il nuovo sportello telematico per l’edilizia (Sue) sviluppato con Sispi, società partecipata del Comune di Palermo che si occupa del sistema informatico e telematico dell’amministrazione, è stato presentato oggi a palazzo Comitini a Palermo dall’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, dall’assessore all’edilizia privata Totò Orlando e dall’assessore con delega ai rapporti con Sispi Antonella Tirrito.

Agevolerà la presentazione delle istanze di professionisti e imprenditori, un sistema innovativo, un unico sportello per l’edilizia produttiva e residenziale con a capo un unico dirigente che gestirà i processi amministrativi: si potranno presentare le pratiche edilizie del nuovo Sace, le perizie giurate di condono edilizio, richieste di certificato di destinazione urbanistica e le pratiche relative all’edilizia pubblica residenziale.

Semplificazione e chiarezza normativa sono le parole chiave che guidano la nuova riorganizzazione, nata dalla sinergia tra tra gli assessorati alle Attività produttive e all’Edilizia privata. Il nuovo sportello è già attivo da ieri alle 18 e la prima pratica è già stata processata. Entusiasta il sindaco Roberto Lagalla, che ricorda come «la piattaforma sia in fase sperimentale, puntiamo ad essere pienamente operativo sopratutto sotto il profilo dell’interoperabilità per l’autunno».

L’altra grande novità, infatti, risiede nella sinergia tra i vari uffici. Le pratiche protrano essere visionate e lavorate immediatamente da tutti gli uffici che saranno coinvolti nel processo e l’utente, attraverso una propria area personale, potrà monitorare lo stato di avanzamento della pratica. L’accesso sarà consentito tramite Spid ed Eidas (identificazione elettronica europea) e lo si potrà effettuare da tutti i tipi di dispositivi, tra cui smartphone, tablet e computer.

«Siamo ad un punto di svolta - sottolinea Forzinetti - lo sportello telematico raggruppa tutte le procedure e gli uffici all’interno dello stesso sistema e sotto un unico dirigente. L’implementazione informatica aiuta anche l’amministrazione al momento sotto organico come tutti i comuni italiani: pensate che prima i nostri funzionari perdevano almeno venti minuti per analizzare tutti i documenti e dovevano aprire tutta la documentazione allegata per trovare il giusto file». E proprio per colmare i vuoti in organico negli uffici comunali, Forzinetti spiega: «Stiamo sbloccando il vecchio concorso di dirigenti tecnici, ci darà un amano importante, sono previsti una decina di posti che daranno una boccata d’ossigeno decisiva all’amministrazione comunale».

Nel video gli assessori Forzinetti e Tirrito.