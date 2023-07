Città metropolitana di Palermo: concorsi per 100 assunzioni nel triennio 2023-2025, i profili

Assunzioni alla Città metropolitana di Palermo nel prossimo triennio. Con apposito decreto del sindaco, Roberto Lagalla, è stato infatti definito il fabbisogno del personale dell’ente per gli anni 2023-2025. Il reclutamento per la copertura di 100 posti di lavoro prevede concorsi. Le assunzioni riguardano diverse figure professionali e sono rivolte a diplomati e laureati. Per quanto concerne le procedure concorsuali per assumere le nuove risorse, i bandi per il 2023 saranno pronti entro l'autunno, e riguarderanno 48 assunzioni.

I profili richiesti nel 2023

Il piano di assunzioni e concorsi della Città Metropolitana di Palermo per il prossimo triennio prevede, per il 2023, 48 unità di categoria C a tempo indeterminato, di cui 36 istruttori amministrativi/contabili, 7 istruttori informatici e 5 istruttori tecnici, da reclutare tramite un concorso unico da bandire entro l’estate; 13 unità a tempo determinato, da assumere con rapporto di tipo fiduciario; 46 impiegati da assumere tramite progressione verticale (concorso interno).

I profili richiesti nel 2024

Il piano di assunzioni e concorsi della Città metropolitana di Palermo per il prossimo triennio prevede, per il 2024, 23 unità di personale. I concorsi dovrebbero essere banditi, stando ad alcune indiscrezioni, in autunno.

I profili richiesti nel 2025

Per quanto riguarda l'anno 2025 il piano di assunzioni prevede 18 unità di personale.

I bandi

Saranno predisposti diversi bandi relativi ai nuovi concorsi della Città metropolitana di Palermo 2023 – 2025. Potranno essere consultabili sulla pagina dedicata ai concorsi pubblici del portale web della Città metropolitana di Palermo e sulla piattaforma Inpa, il nuovo portale per il reclutamento nella pubblica amministrazione.