Aw Lab cerca personale a Palermo: i requisiti e come presentare la domanda

AW Lab cerca personale in Sicilia ed in particolare a Palermo. L’azienda, leader nella vendita di abbigliamento e calzature sportive, è alla ricerca di addetti alla vendita. Nata nel ’97, con il nome di Athletes World, ora ha più di 200 negozi e fa parte del gruppo Bata, leader mondiale.

I profili

I profili richiesti sono quelli di addetto alla vendita: in Sicilia la posizione aperta è per lo store presso il centro commerciale “Forum” a Palermo.

I requisiti

I requisiti richiesti per la figura di addetto alla vendita sono, così come specifica l'azienda sul proprio sito ufficiale sono: forte attitudine commerciale e orientamento al servizio al cliente; dinamicità, flessibilità, orientamento ai risultati. Inoltre, la conoscenza delle lingue straniere rappresenta un plus.

Come presentare la domanda

Chi è interessato al profilo professionale di addetto alla vendita potrà presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro. È possibile anche inviare la candidatura spontanea.