Palermo, alla stazione Notarbartolo si lavora per rifare il sovrappasso: ecco a che punto è l'intervento

Alla stazione Notarbartolo di Palermo sono in corso i lavori di riqualificazione del sovrappasso. Obiettivo è rendere la stazione sempre più funzionale anche in vista delle importanti opere in arrivo, in particolare il completamento dell'anello con l'ultimo tratto che dalla stazione Politeama collegherà proprio la stazione Notarbartolo.

Sulla Pagina Facebook Umarell 2.0 è stato pubblicato un interessante reportage fotografico e un testo che rendono nota la situazione dei lavori. «Diamo uno sguardo all'attuale stato d'avanzamento dei lavori - si legge nel post - per la riqualificazione del sovrappasso della stazione Notarbartolo. Grazie a Vito S.M. per le dettagliate foto». I lavori all'interno, informa Umarell 2.0, hanno finora coperto solo metà lato Stazione Centrale, dove al momento è in corso il rifacimento della pavimentazione. Si è proceduto alla risanamento delle strutture metalliche e si è in attesa che inizi l'installazione delle nuove finiture. Terminati i lavori sul lato Stazione Centrale, bisognerà iniziare lato Trapani. «I lavori sembrano procedere molto a rilento e non si notano particolari avanzamenti rispetto a qualche settimana fa», sottolinea ancora il post. «Unico dettaglio di un qualche interesse, è la presenza dell'intelaiatura metallica installata lungo la banchina 5 che servirà da supporto per la futura scala mobile», conclude Umarell 2.0.

Nella gallery le foto pubblicate da Umarell 2.0