Palermo, metropolitana chiusa una settimana per lavori: ecco gli orari dei bus sostitutivi

Trenitalia ha reso noti gli orari dei servizi sostitutivi in vista della chiusura della metropolitana di Palermo dal 2 a 9 luglio, a causa dei i lavori del raddoppio ferroviario tra Notarbartolo e San Lorenzo, dove entrerà in vigore, proprio il 9 luglio, l'attesissimo doppio binario.

I convogli regionali che servono solitamente la tratta Palermo Centrale - Punta Raisi sono stati cancellati e sostituiti con bus limitatamente ai collegamenti tra Palermo Centrale - Isola delle Femmine - Capaci - Carini- Torre Ciachea - Carini - Piraineto - Punta Raisi e viceversa. Per visionare e scaricare orari e la tabella per entrambe le tratte cliccare qui.

"Sono state confermate le nostre anticipazioni dei giorni scorsi - dice Giacomo Fazio, presidente del comitato pendolari Ciufer - Ci sarà un servizio sostitutivo da Palermo Centrale a Isola, da li il servizio metropolitano per l'aeroporto sarà attivo. Impossibile garantire il servizio urbano. Troppe variabili in ballo. Speriamo che questo doppio binario, insieme a questa incredibile iniezione di fondi aggiuntivi per le corse veloci, sia preludio per un netto miglioramento del servizio ovunque in Sicilia, al di la dei vincoli del contratto di servizio".

Ad essere attivato sulla linea sarà il binario dispari. Cosa cambierà? A parte il treno veloce, il "diretto" tra Palermo e l'aeroporto (34 minuti), potrà essere aumentato il numero delle corse (dopo un, eventuale, accordo con la Regione, che è la committente del contratto ferroviario) e anche il tempo di percorrenza generale dei convogli, dato che non dovranno più fare gli incroci per la precedenza.