Pratiche più veloci e meno burocrazia, anche a Palermo arriva «Impresa in un giorno»

Pratiche più veloci, meno burocrazia con la pubblica amministrazione e invio di documenti immediato grazie ai nuovi servizi informatici messi a disposizioni dal Comune di Palermo. Sono le caratteristiche del nuovo Suap (sportello unico attività produttive) presentato dall’amministrazione, con l’assessore comunale Giuliano Forzinetti che ha annunciato l’adesione a «Impresa in un giorno», il servizio telematico nazionale allo scopo di facilitare la trasmissione di informazioni tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Gestito direttamente dal ministero dello Sviluppo Economico, permette alle imprese di compilare e trasmettere online gli adempimenti amministrativi relativi ad avvio dell’attività, modifiche o cessazioni di imprese operanti su territorio italiano. Al sistema hanno già aderito oltre 4 mila comuni italiani, ma Palermo sarà il primo ad avere l’interoperabilità 4.0, che si traduce in maggiori servizi e semplificazioni per imprenditori e professionisti: «Una fitta collaborazione tra la camera di commercio e la nostra partecipata Sispi ha permesso questa novità - spiega l’assessore al ramo Giuliano Forzinetti -. Tra pochi giorni partirà anche quello legato all’edilizia, che sarà interoperabile insieme al Suap e quindi Palermo volta pagina a favore del rilancio economico della città».

E prosegue: «Nel frattempo abbiamo fatto un lavoro amministrativo importante, l’approvazione di regolamenti e una semplificazione senza precedenti all’interno della nostra area che già oggi conta un rilascio di autorizzazioni con la contestuale presentazione della pratica e della ricevuta di pagamento, un processo che sarà ancora più immediato e chiaro attraverso le procedure PagoPa». Maggiori semplificazioni dovrebbero portare ad un maggior introito per le casse comunali, «che vanta numeri in nostro favore per diversi milioni di euro già con le precedenti semplificazioni apportate - sottolinea l’assessore -. A breve avremo dettagli economici precisi dai nostri uffici».

Il tema si è poi spostato sul regolamento movida, trasmesso circa un mese e mezzo fa ha fatto sapere Forzinetti, che ha subito una battuta d’arresto a causa dello slittamento dell’approvazione de bilancio: «Sono fiducioso che prima della fine della stagione estiva verrà approvato, consentendo migliorie per locali e discoteche, introducendo più ordine nell’ambito di queste attività, che all’interno del comune non sempre sono state regolamentate al meglio». Nel frattempo, la ruota panoramica di Mondello prende sempre più forma: mercoledì in città arriveranno i pezzi e verosimilmente da giovedì inizieranno i lavori. «Nelle prossime ore verrà rilasciata l’autorizzazione - fa sapere Forzinetti -, abbiamo ricevuto una relazione tecnica da parte del nostro ufficio che ci ha confortato sulla possibilità di installazione e abbiamo dato prescrizione all’impresa per il servizio d’ordine e per l’esatta posizione d’ingresso, che avverrà dalla via Anadiomede, così da ridurre al minimo i disagi a residenti e cittadini e consentire un rilancio turistico della borgata».