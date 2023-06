Ferrovie, arriva lo sconto per i pendolari siciliani: niente più aumento del 10% sui biglietti

Arriva lo sconto per i pendolari siciliani. Niente più aumento del 10% dei biglietti e degli abbonamenti ferroviari, che era scattato ad inizio 2023. Già da qualche giorno il prezzo dei tagliandi è diminuito, per la gioia dei comitati pendolari, come il Ciufer, guidato da Giacomo Fazio.

"Finalmente le nostre richieste sono state accolte grazie al decisivo intervento dell'onorevole Mario Giambona che ha fatto un eccellente lavoro nelle sedi opportune - dice Fazio -. L'aumento del prezzo dei biglietti di inizio anno, da noi contestato vista la grave crisi che attanaglia le famiglie, è stato riassorbito. Abbiamo chiesto anche un miglioramento del servizio che ci è stato concesso. Ora chiediamo una valorizzazione della Palermo-Punta Raisi, oltre che dei collegamenti diretti da Cefalù odierni. Così come un netto potenziamento dei treni festivi".

Il deputato regionale Giambona, del Partito Democratico, ha scritto anche lui un messaggio sui social: "Avviso ai viaggiatori! Operativa la riduzione del costo dei biglietti ferroviari. Operativi inoltre i servizi aggiuntivi e maggiori collegamenti che rinforzano l’offerta di treni nel periodo estivo in tutta la Sicilia. Le parole insegnano, gli esempi trascinano ma solo i fatti danno credibilità alle parole", ha scritto su Instagram.

Il rincaro, come detto, era scattato a gennaio, secondo il contratto di servizio firmato due anni fa e di durata decennale, e non evitato dalla Regione, che a dire il vero aveva le mani anche abbastanza legate su questa vicenda, ma che dopo aver evitato già a gennaio del 2019 un rincaro (quella volta del 7%), stavolta non si era opposta.

Dopotutto, questo era il pensiero di Regione e Trenitalia, se il servizio migliora, è giusto pagare di più. D'altro canto la Sicilia ha dei costi inferiori a molte altri luoghi in Italia, ma anche i servizi, nonostante i miglioramenti, non sono certo di prim'ordine.