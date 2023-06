Osservatorio astronomico di Palermo, concorso per collaboratore amministrativo: i requisiti

Un concorso pubblico, per titoli ed esami, è stato bandito dall'Istituto nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Palermo

“G.S. Vaiana”. Si tratta di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo determinato della durata di due anni rinnovabile e pieno, per le attività amministrative, contabili, fiscali e di rendicontazione/reporting per i progetti approvati nell’ambito del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” in cui è coinvolto l’Osservatorio Astronomico di Palermo.

IL BANDO

I requisiti

Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto: il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. I candidati che abbiano conseguito titoli di studio analoghi a quelli indicati nel comma 1 del presente articolo in uno stato estero devono ottenere il riconoscimento della equivalenza o della equipollenza dei predetti titoli e produrre, entro il termine fissato dall'articolo 11, comma 1, del bando, i documenti, in originale o in copia autentica all'originale, che riconoscano la loro equipollenza o equivalenza, ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, che attesti l'avvio della procedura preordinata ad ottenere il predetto riconoscimento. I candidati devono inoltre possedere: cittadinanza italiana, fatta eccezione per i soggetti che hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea; per i soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni; per i soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza; età non inferiore ai diciotto anni; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego; assolvimento degli obblighi di leva militare, limitatamente ai cittadini soggetti a tali obblighi; non avere riportato condanne penali; non avere procedimenti penali in corso; non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione; non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; non essere stato collocato in quiescenza a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione; conoscenza della lingua inglese.

Le prove

La prova di esame verterà sulla conoscenza delle seguenti materie: nozioni sul procedimento amministrativo, sui contratti pubblici e sul trattamento giuridico del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca e sul reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni; elementi di Contabilità di Stato e degli enti pubblici; principi e procedure di rendicontazione e monitoraggio utilizzate nell’ambito di progetti di ricerca; ordinamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. La prova di esame sarà diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese, di "internet", della "posta elettronica" e delle applicazioni informatiche più diffuse (quali, per esempio "Word" ed "Excel"). La prova di esame si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore ai 42/60. 4.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione alla procedura di selezione, corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del 9 luglio 2023, ovvero trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo "Avviso" nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale, "Concorsi ed Esami". Occorrerà partecipare in via telematica, utilizzando la piattaforma informatica denominata "PICA", che è disponibile al seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/inaf.

