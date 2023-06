Un posto in amministrazione all'osservatorio astronomico di Palermo, bando e requisiti

L’osservatorio astronomico di Palermo Giuseppe Vaiana cerca un collaboratore di amministrazione. Il bando, con scadenza al 9 luglio, apre ad un posto con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per la durata di due anni rinnovabile.

Il focus sarà sulle attività amministrative, contabili, fiscali e di rendicontazione/reporting per i progetti approvati nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza in cui è coinvolto l’osservatorio astronomico di Palermo.

Per poter l’ammissione alla procedura di concorso viene richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. I candidati che abbiano conseguito titoli di studio analoghi in uno Stato estero devono ottenere il riconoscimento della equivalenza o della equipollenza dei titoli e presentare i documenti, in originale o in copia autentica all'originale.

A questo, si aggiungono altri requisiti, tra i quali la cittadinanza italiana - tranne per chi possiede una cittadinanza di uno stato membro europeo, siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente -, iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani); età non inferiore ai 18 anni, godimenti diritti civili e politici, assolvimento degli obblighi di leva militare, limitatamente ai cittadini soggetti a tali obblighi; non avere riportato condanne penali; non avere procedimenti penali in corso. E ancora, non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti; non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato non essere stato collocato in quiescenza a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione; conoscenza della lingua inglese. Inoltre, sia i cittadini degli Stati Membri della Unione Europea che i cittadini degli Stati non appartenenti alla Unione Europea devono possedere tutti i requisiti richiesti dal presente "Bando di Concorso", fatta eccezione per la cittadinanza italiana; godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e/o di provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione, corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del 9 luglio: la domanda di ammissione alla procedura di selezione, nonché i titoli e i documenti ritenuti utili, devono essere presentati, a pena di esclusione, solo per via telematica, utilizzando la piattaforma Pica. Bisognerà pre registrarsi e successivamente compilare in ogni sua parte la domanda, allegando in Pdf la documentazione.

