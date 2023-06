Penny Market cerca personale in tutta Italia, assunzioni anche in Sicilia: i profili richiesti

Penny Market, catena tedesca di discount, presente in tutta Italia, cerca personale in Sicilia. In particolare, sono previste assunzioni presso i punti vendita di Palermo e Agrigento. Penny Market Italia S.r.l. è inserita all’interno di un processo di espansione internazionale del gruppo Rewe. Quest'ultimo gruppo impiega oggi oltre 384 mila dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16 mila tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Oggi conta oltre 400 punti vendita in tutta Italia, serviti da 7 centri di distribuzione e con oltre 4.200 collaboratori.

I profili cercati

Penny Market cerca figure professionali in tutta Italia da impiegare all’interno dei supermercati: addetti alla vendita, al banco gastronomia e specialisti di macelleria, con contratto full-time e part-time. In particolare, i profili richiesti per i punti vendita di Palermo e Agrigento sono addetti alla vendita e al banco gastronomia.

I requisiti

Tra i requisiti è essenziale avere esperienze passate nella lavorazione della carne e nel settore della grande distribuzione-banco servito.

Come presentare la domanda

Chi vuole candidarsi, deve presentare la domanda nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro. È possibile anche inviare la candidatura spontanea. Qualora dovessero essere trovati i profili richiesti, si procederà a togliere gli avvisi.

