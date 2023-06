Palermo, Talenti inaugura il Lab tour 2023/24 con la master classe di Palomba

Didattica e sostenibilità, outdoor e design attraverso la lente d’ingrandimento dell’esperienza di celebri designers ed architetti. Questo e molto altro sarà l’Outdoor Lab Tour 2023/24, la master class itinerante promossa da Talenti, brand di riferimento nel settore dell’arredo da esterni d’alta gamma, che oggi, 8 giugno, sbarca nel cuore di Palermo presso la suggestiva cornice di Palazzo Pintacuda, prestigiosa ed evocativa sede dello storico showroom Longho Design Concept Store.

Oratore d’eccezione per questa prima tappa, Roberto Palomba che davanti ad una platea di architetti e addetti ai lavori, terrà una vera e propria lectio magistralis intitolata Palomba Serafini: il progetto outdoor. Divisa in quattro parti, la lezione includerà un’introduzione sullo Studio Palomba Serafini Associati per proseguire con un focus sul progetto architettonico, sullo yacht design e, infine, sul design del prodotto concentrandosi sulla collaborazione tra lo Studio e Talenti che, dal 2018, ha permesso di dare vita a collezioni che sono già iconiche.

«Con questa iniziativa – conferma Edoardo Cameli, direttore commerciale di Talenti – vogliamo mostrare agli architetti l’altissimo livello che il design outdoor può raggiungere. I presenti, che otterranno anche dei crediti formativi per la loro presenza, non solo assisteranno ad un momento didattico con una delle menti più creative che abbiamo in Italia, ma potranno anche toccare con mano le novità del catalogo 2024, come la magnifica collezione Venice, oltre alla sofisticata Salinas o le eleganti George, Tribal e Scacco. I moduli in cui è divisa la lezione permettono di analizzare i diversi volti dell’arredo da esterno e ammirare una location storica come questa, che ha fatto e sta facendo la storia dell’architettura in Sicilia e non solo, un partner storico di Talenti che stimiamo molto e di cui apprezziamo moltissimo l’attenzione verso il cliente e la cultura del progetto».

Gli fa eco l’architetto Michele Longom fondatore del Longho Design Concept Store, il quale racconta «la collaborazione con Talenti Outdoor Living risale alla nascita dell’azienda, di cui possiamo dire con orgoglio di essere stati i primi referenti in Sicilia. Abbiamo da sempre creduto nel potenziale del progetto aziendale e siamo stati letteralmente ammaliati dalla grande energia del suo direttore».

