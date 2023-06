Nozze milionarie tra Sicily by Car e Indstars 4, poi la Borsa

Parte la business combination fra Sicily by Car, società che opera nel settore dell’autonoleggio leisure a breve termine, e Indstars 4, la Spac promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti che nel luglio 2021 ha raccolto 138 milioni di euro da investitori italiani ed esteri.

L’operazione non avviene tramite una fusione. Indstars 4 acquisisce una partecipazione in Sicily by Car tramite acquisto di azioni e aumento di capitale. Ciò consente la quotazione diretta di Sicily by Car garantendo maggiore velocità e certezza all’operazione. Anche la procedura di recesso viene snellita mediante l’introduzione del recesso convenzionale. Nello specifico, la business combination verrà realizzata tramite la cessione da Dragotto Holding a Indstars 4 di azioni ordinarie Sicily by Car per 39 milioni di euro; la sottoscrizione e liberazione da parte di Indstars 4 di un aumento di capitale di Sicily by Car per minimi 61 milioni di euro e massimi 66 milioni di euro con conseguente emissione di un numero di nuove azioni ordinarie.

È previsto che la business combination si perfezioni entro il mese di luglio 2023. La data di efficacia coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Sicily by Car su Euronext Growth Milan, il cui processo di quotazione sarà avviato quanto prima.

