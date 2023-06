Karol, dipendenti senza stipendio: seconda giornata di sciopero a Palermo

Hanno incrociato le braccia dalle 10 alle13 i dipendenti delle strutture Karol di Palermo. È stata la seconda giornata di sciopero, proclamata da Fp Cgil Palermo e Uil Fpl, a cui ha aderito anche la Fials.

Lavoratrici e lavoratori del gruppo Karol hanno protestato per il mancato pagamento degli stipendi di marzo e aprile, parte del mese di febbraio e, ormai, anche del mese di maggio. Il gruppo Karol, inoltre, non versa da tempo a banche e finanziarie i quinti dello stipendio trattenuti dalle buste paga generando seri problemi di «cattivo pagamento».

L’adesione allo sciopero ha riguardato la pressoché totalità del personale libero dai turni per garantire i servizi minimi essenziali. A seguito della giornata di sciopero, i sindacati sono stati ricevuti dal direttore sanitario dell’Asp Palermo, Francesco Cerrito.’incontro era stato richiesto al fine di ottenere chiarimenti sui pagamenti disposti dall’azienda in favore della società Karol e relativi alle sue Rsa, Cta e Case di Cura convenzionate. Il direttore sanitario ha mostrato ai rappresentanti di Fp Cgil, Uil Fpl e Filas, e ai rappresentanti sindacali aziendali presenti, le ricevute dei pagamenti disposti fino alla data odierna in favore della società.

L’Asp, da quanto hanno appreso i sindacati, ha già regolarizzato la posizione di tutte le strutture relative al mese di marzo 2023, mentre per la Rsa di Villabate anche il mese di aprile.

«In particolare - dicono i sindacati - è emerso che le rette per le Cta sono state saldate fino al mese di marzo 2023 mentre quelle per le Rsa fino al mese di aprile 2023. I pagamenti più arretrati sono quelli per i Laboratori di analisi, che sono stati saldati fino al mese di febbraio 2023. Ulteriori ritardi si registrano, invece, nei pagamenti delle specialistiche, che comunque rappresentano solo il 10 per cento degli introiti che vengono utilizzati dal gruppo Karol per sostenere i costi degli emolumenti stipendiali dei dipendenti».

