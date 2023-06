Palermo, spiraglio per i lavoratori di Scarpe&Scarpe: resta a Forum sino a dicembre

Spiragli per il salvataggio dei lavoratori di Scarpe&Scarpe a Palermo. La Uiltucs Sicilia, presente al tavolo nazionale della vertenza col segretario Marianna Flauto, comunica che l’azienda ha informato di avere ottenuto la proroga a rimanere al centro commerciale Forum fino al 31 dicembre. Adesso si attende la revoca della procedura di licenziamento collettivo dei 18 dipendenti. A beneficiarne sarebbero anche i lavoratori dell’altro punto vendita del centro del Conca d’Oro, una ventina in tutto, finiti nell’elenco dei possibili licenziati perché la normativa, in vertenze come questa, può includere tutto il bacino provinciale.

Flauto, segretario generale Uiltucs Sicilia assieme al segretario regionale aggiunto, Ida Saja, spiega che «l’azienda ha comunicato che è riuscita a ottenere una proroga del contratto e ha ribadito la volontà di restare a Palermo, tanto da aver avviato la ricerca di nuovi locali. venerdì prossimo alle 16 si terrà un incontro con l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo». (ANSA).

