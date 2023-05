Rattenuti, quando le idee volano alto

La qualità siciliana è uscita dal guscio! Non poteva esserci slogan migliore per identificare l’Azienda Avicola Rattenuti, una punta di diamante tra le aziende siciliane, una dimostrazione del successo delle imprese familiari frutto del sacrificio, delle idee e dell’abnegazione.

In Contrada Cottanera a Misilmeri, sono al lavoro professionisti esperti nel campo dell'avicoltura, dediti all'allevamento di galline a terra o in voliera e alla produzione di uova, anche biologiche.

Un successo firmato da Edoardo Rattenuti e dai figli Lorella e Antonino. Da oltre 30 anni Edoardo Rattenuti opera nell'ambito dell'avicoltura e ricopre il ruolo di amministratore unico presso l'azienda avicola omonima.

Lorella, avvocato, sposata e mamma di due bambini. Impegnata nel sociale, amante del mare, della moda e della musica.

Antonino, laureato in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione alla Lumsa di Roma, sposato con Anna e padre di due bambine, con la grande passione per il calcio. Ottimista e sognatore.

La vostra si può considerare un'impresa familiare a tutto tondo ma anche un punto di riferimento storico nel settore avicolo siciliano...

«Da bambini vivevamo in campagna, in azienda. L'abbiamo vista crescere giorno dopo giorno, anno dopo anno. Ogni macchinario, camion o trattore che si acquistava era una conquista, un traguardo per poi iniziare a raggiungere il successivo».

Cosa ricordate, voi figli da bambini, di vostro padre e i vostri ricordi dell’azienda?

«Da ragazzi, d'estate, quando finivamo le scuole di mattina, si lavorava, si aiutava, sembra assurdo ma è così... e anche durante l'università si cercava di dare un contributo tra una materia e l'altra... si faceva gavetta e si stava insieme ai collaboratori, che poi diventavano famiglia».

Degli insegnamenti di vostro padre cosa vi è rimasto maggiormente impresso?

«Nostro padre ha sempre lavorato tanto, senza mai perdere di vista l'evoluzione dei tempi. Ciò che ci ha sempre colpito di lui sono la forte personalità e come esprimeva la sua leadership. Il suo modo di lavorare era appassionante e coinvolgente. Lui ha sempre lavorato e lavora per passione, ha sempre visto oltre».

Cosa vi ha tramandato?

«Fin da piccoli siamo sempre stati abituati a fare squadra, anche quando si vedeva in maniera diversa, perché essere uniti significa essere forti. Io, Lorella, sono molto più riflessiva e ponderata, invece mio fratello Antonino è più istintivo e ed ha più sprint nel lavoro. Proprio per questo, ognuno di noi si occupa di cose diverse all'interno dell'azienda».

Degli insegnamenti di vostro padre cosa avete riportato nella vita?

«Sin da piccoli siamo stati abituati al sacrificio. Nostro padre cercava di responsabilizzarci affidandoci compiti abbastanza difficili e delicati sin da ragazzi».

Come si è evoluta la vostra azienda nel settore avicolo?

«Gli ultimi anni sono stati abbastanza complessi: la pandemia e la guerra in Ucraina ci hanno messo a dura prova. L'industria alimentare ha registrato un quadro più critico della media. Speriamo che gli anni a venire siano più semplici a livello di gestione. Cercheremo di prendere ispirazione da questo periodo complicato per valorizzare il futuro».

Cosa pensate sia importante in un'azienda che si tramanda di generazione in generazione? Pensate di avere gettato le basi anche per le prossime generazioni?

«Ci auguriamo di avere gettato le basi, con le novità apportate nell'ultimo periodo, come l'avviamento dell'impianto di uova liquide pastorizzate, in modo tale da poter fornire nel prossimo futuro ulteriori cambiamenti che possano far crescere l'azienda e le persone che ne fanno parte».

L'intesa familiare quanto è importante in un settore versatile e in continuo movimento come quello alimentare e quali sono le prospettive?

«Stiamo cercando di essere sempre al passo con le richieste del consumatore finale, senza tralasciare il rispetto per l'ambiente e la qualità che da sempre ci contraddistingue. La nostra è una storia semplice, scritta con costanza e fatica. Una storia che quando sei dall'altra parte del mondo è difficile gestire perché si tratta di allevamenti e quindi può sempre succedere l'imprevisto. Ma la nostra è una storia di famiglia, dove fare impresa è molto complicato, ma non impossibile».

Ogni giorno a tavola la freschezza e la genuinità di una volta

Edoardo Rattenuti è un imprenditore siciliano da sempre fautore del «prodotto a km 0»: così, anni fa, ha individuato in Contrada Cottanera, una collina immersa nel verde, all'epoca non raggiunta né dalla luce elettrica né dalla rete idrica, ancora ricoperta da grossi massi. Nonostante l'apparenza poco accogliente, in 15 anni di duro lavoro vengono realizzati 6 capannoni e una grande pulcinaia, oggi cuore dell'azienda dedita alla produzione di uova di Misilmeri. Una volta edificati i capannoni e la pulcinaia, gli anni successivi sono impiegati per automatizzare i sistemi di produzione, raccolta, imballaggio e distribuzione delle uova. La rete di vendita sull'intero territorio regionale siciliano viene così fortificata e capillarizzata.

Negli ultimi cinque anni è stato creato un nuovo complesso aziendale a Campofelice di Fitalia per la produzione distaccata di uova proveniente da galline libere allevate a terra, che si affianca al polo principale di Misilmeri. L'Azienda Avicola Rattenuti di Misilmeri si occupa della distribuzione di uova su tutto il territorio regionale. La distribuzione delle uova viene eseguita in modo capillare grazie a una rete di commercializzazione propria dell'Azienda Avicola Rattenuti, capace di consegnare in sole 24 ore.

Il ciclo produttivo viene scrupolosamente gestito internamente: l'azienda produce i mangimi utilizzati e cura la crescita di pulcini e galline, senza trascurare l'importanza dell'igiene. Inoltre, l'allevamento viene quotidianamente supervisionato da una equipe interna di veterinari. I mangimi vengono preparati con materie prime scelte scrupolosamente in base alla loro provenienza; per l'allevamento di galline vengono prodotti solo mangimi naturali.

L'Azienda Avicola Rattenuti cura il monitoraggio igienico e sanitario di ogni fase della filiera produttiva, avvalendosi di una qualificata equipe di professionisti del settore. Essi vegliano sui pulcini, sulle pollastre e le galline, controllano i locali e applicano i protocolli stabiliti dagli organi sanitari di controllo. L'accurata e capillare distribuzione delle uova a Misilmeri e in Sicilia assicura al cliente e al consumatore una freschezza incomparabile: l'azienda riesce a consegnare i prodotti in meno di 24 ore a tutte le attività di vendita.

