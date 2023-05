Domina cerca personale per i resort in Italia: selezioni anche per Zagarella Sicily a Santa Flavia

Il Gruppo Domina, noto marchio internazionale, che gestisce resort in tutto il mondo, cerca personale per le strutture ricettive in vista della stagione estiva. Diverse le figure professionali da individuare per il “Domina Coral Bay” a Sharm el Sheikh, in Egitto, il “Residence Borgo degli Ulivi” vicino al Lago di Garda e il “Domina Zagarella Sicily” a Santa Flavia, in provincia di Palermo. Il gruppo cerca neolaureati e diplomati da inserire nel proprio staff.

Le figure ricercate

Attualmente, la società cerca nuove figure da inserire come "Sales Consultant". Chi verrà selezionato dovrà gestire il processo di vendita, dall’acquisizione dei clienti fino alla trattativa commerciale e analizzare gli obiettivi aziendali. I candidati che avranno superato le selezioni saranno assunti a tempo pieno con uno stipendio mensile, più provvigioni in base alle prestazioni. Inoltre, verrà fornita sistemazione e vitto, insieme a un’assicurazione sanitaria.

I requisiti

Così come sta scritto sul sito, per entrare a far parte della squadra sono richiesti spirito di iniziativa, autonomia organizzativa, precisione, tenacia, affidabilità, ottime capacità comunicative, attitudine al lavoro di squadra e una buona conoscenza dell’inglese. Inoltre, è necessaria la disponibilità a trasferirsi all’estero o in una località diversa dalla propria residenza per almeno 3-4 settimane consecutive.

Come candidarsi

Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum vitae con foto all’indirizzo email [email protected] o registrandosi sul sito ufficiale https://www.domina.it/careers/.

