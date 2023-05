Villa Sofia, concorso per 25 posti di dirigente medico: ecco in quali reparti e come partecipare

Venticinque posti di dirigente medico a concorso a Palermo. A ricercare le figure professionali è l’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello che ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 25 posti di dirigente medico per varie unità operative e discipline. Ecco i posti da ricoprire: quattro all’unità operativa di Cardiologia, otto in Radiologia, due posti in Ortopedia, altri quattro in Neonatologia. E ancora, a bando tre posti per la direzione medica di presidio, tre in Oncoematologia, uno in Anatomia ed istologia patologica.

Il bando è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale della Regione. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella gazzetta, del 19 maggio. In caso di giorno festivo, come di consueto, il termine viene prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, si può trovare sul sito internet dell'azienda www.ospedaliriunitipalermo.it – sezione concorsi. I candidati potranno rivolgersi anche all’unità Risorse umane di viale Strasburgo chiamando al numero 091.7808791 oppure inviando una mail a [email protected]

