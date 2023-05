Bofrost cerca personale anche in Sicilia: ecco dove e come candidarsi

Bofrost. L’azienda specializzata nella vendita di prodotti alimentari a domicilio, cerca personale da inserire in organico, in tuta Italia, anche sul territorio siciliano. In Italia dal 1987, è oggi presente sul territorio nazionale con 60 filiali e impiega oltre 2.500 persone.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare in Bofrost. Le figure professionali cercate in Sicilia sono quelle di promoter commerciale a Carini (Pa) e a Palermo, e venditori a Catania. È anche possibile inviare la candidatura spontanea.

Promoter aziendale, i requisiti

Per questa figura, vengono richiesti come requisiti: residenza in zona; patente B. Non è richiesta alcuna precedente esperienza in ambito commerciale.

Venditori, i requisiti

A Catania sono richiesti venditori (dipendenti - contratto commercio - 14 mensilità) che si occupino della vendita dei prodotti a catalogo al domicilio di clienti fidelizzati e nuovi, offrendo un servizio continuativo quindicinale. Per questa figura, vengono richiesti come requisiti: residenza in zona; patente B. Non è richiesta alcuna precedente esperienza in ambito commerciale.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

