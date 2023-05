Palermo, selezioni per 9 posti riservati ai disabili nell'azienda Villa Sofia-Cervello

L'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, a Palermo, ha avviato una selezione, attraverso il centro impiego, con nove posti riservati ai disabili con un contratto a tempo indeterminato, con varie professionalità richieste.

L'avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come richiede la legge, ed è riservato, specificatamente, a chi rientra nelle categorie previste dall'articolo 18, comma 2, nella legge n. 68/1999 e dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 407/1998.

Sono riservarti cinque posti di commesso iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 (la norma per il diritto al lavoro dei disabili) e quattro posti di ausiliario specializzato iscritti sempre nello stesso elenco.

L'avviamento a selezione delle unità lavorative sarà effettuato dal Centro per l'impiego di Palermo. Pertanto, i soggetti interessati non dovranno inoltrare domanda di partecipazione all'azienda ospedaliere. Ad eventuali domande presentate direttamente all'azienda, come specificato, non sarà dato corso poiché presentate a soggetto non competente.

