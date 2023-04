Centri per l'impiego in Sicilia, accolto ricorso al Tar: la Regione annulla le graduatorie

Stop alle graduatorie dei concorsi destinate alle assunzioni nei centri per l'impiego in Sicilia. L'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in seguito ad un ricorso al Tar che è stato accolto, ha infatti annullato con un avviso pubblico del 26 aprile, i reclutamenti e si dovrà ripartire da capo. Non verranno però rifatte le selezioni. La commissione esaminatrice dovrà rivalutare tutti i concorrenti e stilare nuovamente le graduatorie correggendo i punteggi da attribuire ad alcuni titoli.

Il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato sulle graduatorie per "operatore del mercato del lavoro" per l’assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) e "istruttore amministrativo contabile" per l’assunzione di 176 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C), con una sentenza che indica con chiarezza come l’unica interpretazione legittima del bando sia quella dell’applicazione di un punto per ogni laurea triennale e di complessivi 1,5 punti non solo nel caso di diploma di laurea o di laurea magistrale ma anche nel caso di laurea specialistica inglobante la triennale.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Tar, nonché alla luce delle esigenze di tutela della par condicio tra i partecipanti, del pubblico interesse alla selezione dei candidati migliori, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa - viene scritto negli avvisi pubblici - emerge la necessità e la doverosità di procedere all'adozione dei provvedimenti di modifica in autotutela della graduatoria di merito approvata con il 19 ottobre 2022.

Sono inoltre emerse criticità relative all'errata attribuzione del punteggio ai titoli di servizio dichiarati da alcuni candidati risultati idonei.

© Riproduzione riservata