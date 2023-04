Lutto a Cinisi, è morto Andrea il pirata: il suo ristorante orgoglio del paese

«Un abbraccio a Giuseppe e Filippo per la scomparsa del papà, il mitico Andrea il Pirata. La sua famosa attività di ristorazione è un orgoglio per Cinisi e tutta la Sicilia». Con queste parole il sindaco di Cinisi, Gianni Palazzolo, si unisce al cordoglio per la scomparsa dello storico e amato imprenditore siciliano ottantaquattrenne Andrea Trupiano: storica figura della ristorazione locale.

Andrea, detto il Pirata, ha rappresentato un’icona del territorio, lasciando un segno indelebile nella memoria della cittadina e dei migliaia di avventori sempre accolti con il sorriso nel famoso ristorante che porta il suo nome - Andrea il Pirata appunto, in via Peppino Impastato 37 a Cinisi - a poche decine di metri dall’hotel Florio e dalla spiaggia di Magaggiari.

Tanto il cordoglio sui social: «Con profondo dispiacere veniamo a conoscenza della perdita di un noto imprenditore molto conosciuto e rinomato nel mondo della ristorazione - scrive il presidio territoriale della Confesercenti di Cinisi -. Inviamo le nostre più sentite condoglianze».

«Ti do un arrivederci zio Andrea dal cuore buono - scrive invece Veronica Benfante - sei stato come uno zio, un confidente, un nonno. Mi mancheranno le tue chiamate. Mi rimane il tuo sorriso, il tuo cercare compagnia anche per un pranzo, la tua precisione con il personale del tuo equipaggio. Il vero pirata - continua - oggi mi lascia triste su questa terra. Ti vorrò sempre bene, sei nel mio cuore: adesso starai vicino alla tua amata Maria».

E ancora: «Ieri sera una terribile notizia - scrive su Facebook Massimiliano Andriolo - la storia, la leggenda, il mito di Cinisi e non solo. Il grande pirata ci ha lasciati. Ciao zio Andrea, salutami il mio caro papà».

