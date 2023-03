Palermo, al mercato ortofrutticolo non ci sono arance siciliane

«Non ci sono arance siciliane in vendita nel mercato ortofrutticolo a Palermo. Per lo più sono spagnole, egiziane e turche. Arance e mandarini siciliani non si trovano se non in piccolissima percentuale». A dirlo è Luca Ferlito comandante del nucleo operativo del Corpo forestale siciliano che la scorsa settimana ha eseguito un controllo straordinario al mercato ortofrutticolo di Palermo. Un’attività programmata con la quale è stato passato al setaccio l’intero mercato controllando la qualità della merce in vendita e soprattutto la tracciabilità dei prodotti.

«Sono state impegnate dieci squadre che hanno verificato quale tipologia di merce è in vendita, come era arrivata la merce e con quale documentazione commerciale. Abbiamo verificato che a Palermo arrivavano circa 25.000 chili di agrumi ogni settimana. Agrumi dall’estero, per lo più da paesi extra-Ue - aggiunge Ferlito - Ma queste informazioni spesso non arrivano ai consumatori». E invece in base alle norme Ue anche i venditori al dettaglio sono tenuti ad informare i consumatori da dove proviene la merce.

«Su ogni articolo di ortofrutta in vendita - aggiunge Ferlito - ci deve essere il suo cartellino. Deve essere riportata Innanzitutto il paese di origine dove è stato, dove è stato prodotto. E questo quindi l’origine, quindi la provenienza e per alcuni, per alcuni prodotti anche il calibro e categoria, per esempio per gli agrumi sicuramente ci va il calibro e la categoria». E se il venditore al dettaglio il fruttivendolo non comunica la provenienza del prodotto rischia una multa da 1000 a 1100 euro.a del prodotto».

