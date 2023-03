Nuove linee del tram a Palermo, in gara una sola offerta

Una sola offerta nella gara per le nuove linee del tram a Palermo. È arrivata dall’Ati Sis Scpa-Construcciones y Auxiliar de Ferr. L’appalto è quello per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione delle linee A, B e C. Il bando era stato pubblicato alla fine dello scorso anno evitando la perdita dei finanziamenti. I lavori sono finanziati con i fondi del Patto per il Sud sottoscritto il 30 aprile 2016 dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal Comune. Parte della fornitura di materiale rotabile riceverà risorse dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto complessivo ha un valore di circa 403 milioni di euro.

L’amministrazione comunale, disponendo, in questo momento, di risorse per 204 milioni, le ha concentrate per la realizzazione della tratta C, quella che traccerà una linea ferrata da via Regione Siciliana, lungo corso Calatafimi, fino alla stazione centrale, e di parte della tratta B, che una volta definita interamente collegherà la stazione Notarbartolo a piazza Giachery. Mancano la tratta A, quella che, nella progettazione, attraversa la via Libertà (e che aveva suscitato numerose polemiche) e una parte della linea B.

L’assessore all’Urbanistica e Mobilità Maurizio Carta così commenta: «Prendo atto che è stata presentata una sola proposta. Adesso si aspetta che venga completata la gara». Nel bando sono incluse anche nove vetture bidirezionali. Le procedure di appalto proseguiranno martedì prossimo con la verifica dell’offerta dell’associazione temporanea d’impresa che mette insieme una società piemontese e una multinazionale spagnola.

