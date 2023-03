Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria: una giornata evento a Palermo

Un incontro per affrontare una sfida, necessaria e possibile, per la Sicilia e non solo: quella del Ponte sullo Stretto. Una giornata intera per parlare proprio di questa che ad oggi è un’impresa, in programma lunedì 27 marzo al teatro Massimo di Palermo.

Nata dalla collaborazione tra la Fondazione Magna Grecia e la Fondazione Sicilia, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale ed economica del Mezzogiorno, che da sempre caratterizzano i due Enti, vuole raccogliere questa sfida da ogni punto di vista: politico, economico, infrastrutturale, ma anche culturale e sociale.

L’obiettivo è porre l’attenzione su un tema assolutamente cruciale per lo sviluppo di tutto il Paese, la costruzione del Ponte sullo Stretto, attraverso un racconto costruttivo articolato in una giornata di incontri tematici. Un evento nel quale sono state riunite eccellenze dei diversi settori strategici per l’Italia del Sud, che saprà offrire, attraverso un’analisi eterogenea che abbraccia diversi punti di vista, importanti spunti di riflessione sulla centralità dei grandi investimenti in infrastrutture e mobilità nel Mezzogiorno, anche in considerazione delle prospettive connesse all’attuazione del PNRR. Il valore, quando è sfidato, si moltiplica, ci ha insegnato Seneca. Questa è la nostra sfida, che dobbiamo vincere insieme

Il programma

Ore 10 - Saluti istituzionali

Raffaele Bonsignore - Presidente Fondazione Sicilia Nino Foti Presidente Fondazione Magna Grecia

Roberto Lagalla - Sindaco di Palermo

Ore 10.30 | Sessione 1 La sfida sociale

Introduzione e coordinamento Alessandro Russo - Giornalista

Modera Barbara Romano - Giornalista Mediaset

Intervengono Vincenzo Fortunato - Amministratore Società Ponte sullo Stretto

Nino Foti - Presidente Fondazione Magna Grecia

Massimo Midiri - Rettore Università di Palermo

Lino Morgante - Presidente e direttore editoriale S.E.S. Società Editrice Sud

Ore 12.00 | Sessione 2 La sfida economica

Introduzione e coordinamento Alessandro Russo - Giornalista

Modera Barbara Romano - Giornalista

Intervengono Michele Battaglia - Dottore commercialista, partner Studio BCC

Pietro Massimo Busetta - Prof. Statistica Economica - Un. Studi Palermo

Dario Lo Bosco - Ordinario di Strade, Ferrovie ed Aeroporti e Head FS Academy - FSI

Maurizio Lupi - Deputato, già Ministro dei Trasporti

Francesco Profumo - Presidente ACRI, già Ministro dell’Istruzione

Ore 15.00 | Sessione 3 La sfida infrastrutturale

Introduzione e coordinamento Paola Bottero - Giornalista

Modera Fabrizio Frullani - vice direttore TG2

Intervengono Alessandro Aricò - Ass. Infrastrutture e Mobilità Regione Siciliana

Tullio Giuffrè - Professore Università degli Studi di Enna Kore

Marco Marchese - Direttore investimenti Sud RFI

Francesco Russo - Professore di Ingegneria dei Sistemi di Mobilità Sostenibile - Università Studi Reggio Calabria

Ore 17.00 | Sessione 4 La sfida politica

Introduzione e coordinamento Paola Bottero - Giornalista

Modera Fabrizio Frullani - Giornalista, vice direttore TG2

Intervengono Riccardo Di Stefano - Presidente Nazionale dei Giovani Confindustria

Raffaele Fitto - Ministro per le politiche europee, la coesione e il PNRR

Roberto Occhiuto - Presidente Regione Calabria

Saverio Romano - Deputato, vicepresidente Fondazione Magna Grecia

Renato Schifani - Presidente Regione Siciliana

IL COMITATO PONTE, SFIDA NECESSARIA - Coordinatore Benedetto Caffarelli di Guzman Pres. Circolo Unione componenti

Alessandro Albanese - Presidente Confindustria Sicilia

Salvatore Cuzzocrea - Rettore Università Studi Messina

Ada Florena - Presidente regionale Soroptimist

Gianluca Manenti - Presidente Confcommercio Sicilia

Massimo Midiri - Rettore Un. Studi Palermo

Giuseppe Pace - Pres. Unione Camere di Commercio

Giovanni Puglisi - Pres. Fond. Soc. Siciliana Storia Patria

Agostino Randazzo - Presidente Circolo della Vela

Andrea Vitale - Pres. Circolo Canottieri Ruggero di Lauria

