Regione Siciliana: ecco i primi assunti dei sette concorsi per funzionari

Firmati questa mattina, alla presenza dell’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Messina, e della dirigente generale Carmen Madonia, i primi contratti di lavoro a tempo indeterminato per funzionario tecnico vincitori del concorso per il Ricambio generazionale della Regione Siciliana.

I neo assunti, 21 sui 24 previsti dal bando di concorso, andranno a implementare gli organici dei diversi assessorati con competenze nell’ambito della tutela e della valorizzazione del territorio, della pianificazione e dello sviluppo dei territori (per i restanti tre si darà corso nei prossimi giorni allo scorrimento di graduatoria). Per tutti l'immissione in servizio avverrà il 18 aprile. «Dopo tanti anni di blocco nelle assunzioni - ha sottolineato l'assessore Messina - finalmente registriamo un concreto cambio di rotta».

La stipula dei contratti continuerà anche nei prossimi giorni così da completare le procedure per i 7 concorsi per funzionari. Domani, 15 marzo, sarà la volta dei vincitori del concorso per funzionario economico finanziario e per funzionario amministrativo. Giovedì dei quattro concorsi relativi a funzionari dei sistemi informativi, funzionari avvocati, responsabili del controllo di gestione e funzionari agronomi. Il tutto per un totale di 90 assunti rispetto ai 100 previsti dai bandi. I restanti 10 posti saranno ricoperti attraverso lo scorrimento della graduatoria. Gli uffici continueranno a lavorare per definire le graduatorie relative ai restanti concorsi così da predisporre, entro il mese di giugno, la firma e la successiva immissione in ruolo di tutti i vincitori.

